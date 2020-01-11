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11.01.2020 (13:03)

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцевом море для продолжения испытаний

Сегодня фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» совершил первый в новом году  выход в Баренцево море для продолжения программы испытаний.

В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса в обеспечении одной из атомных подводных лодок Северного флота.

В море фрегат  также выполнит артиллерийские стрельбы по береговой цели и отработает ряд других элементов программы испытаний.

Ранее в акватории Белого моря был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по  морским мишенным позициям в Белом море.

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября на Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения  всего комплекса государственных испытаний  и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат  будет зачислен в состав  одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов»  был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска  в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350  являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным,  воздушным и подводным противником,  а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Учения , Северный флот
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