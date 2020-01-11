11.01.2020 (12:24)

Военнослужащие арктической бригады Северного флота приступили к занятиям по отработке рейдовых действий на снегоходах

Разведчики отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота приступили к отработке рейдовых действий с применением снегоходов. Первые занятия в 2020 году состоялись на полигоне соединения недалеко от поселка Алакуртти.

Военнослужащие отработали движение на лыжах за снегоходами на буксире. Изучили тактические приемы ведения боевых действий.

Основное внимание при проведении занятий уделялось лыжной подготовке военнослужащих, слаженности их действий при движении на буксире за снегоходом и развертывании в боевой порядок.

В ходе подготовке к ведению рейдовых действий также состоялись занятия с водителями армейских снегоходов А-1 по пересеченной местности и глубокому снегу.

В управлении данная машина ничем не отличается от своих гражданских аналогов. Основной положительной особенностью снегохода, по мнению уже освоивших его арктических мотострелков, является тяговитость. Это качество позволяет ему осуществлять буксировку не только отделения лыжников, но и сцепки из нескольких саней-волокуш с полезным грузом.

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