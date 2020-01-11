11.01.2020 (12:15)
Патрульный корабль «Василий Быков» ЧФ завершил сдачу курсовой задачи К-2
Экипаж патрульного корабля (пк) Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» отработал элементы второй специальной курсовой задачи - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем» в акватории Чёрного моря.
Для проведения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.
В рамках отработки элементов курсовой задачи моряки провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде.
Ранее личный состав корабля сдал первую курсовую задачу К-1, которая является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа пк «Василий Быков» станет выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.
Накануне экипаж корабля принял участие в совместных учениях Черноморского и Северного флота, в рамках которых состоялись ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».