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11.01.2020 (12:15)

Патрульный корабль «Василий Быков» ЧФ завершил сдачу курсовой задачи К-2

Экипаж патрульного корабля (пк) Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» отработал элементы второй специальной курсовой задачи - «Плавание и  ведение боя одиночным кораблем» в акватории Чёрного моря.

Для проведения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

В рамках отработки элементов курсовой задачи моряки провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде.

Ранее личный состав корабля сдал первую курсовую задачу К-1, которая является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа пк  «Василий Быков» станет выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Накануне экипаж корабля принял участие в совместных учениях Черноморского и Северного флота, в рамках которых состоялись ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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