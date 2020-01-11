11.01.2020 (11:58)

На Северном флоте состоялся новогодний турнир по мини-футболу среди военнослужащих Североморского гарнизона

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в городе Североморске – состоялся открытый новогодний турнир по мини-футболу. В турнире приняли участие военнослужащие воинских частей связи, материально-технического обеспечения и беспилотной летательной авиации местного гарнизона.

В соревнованиях приняли участие 16 футбольных команд, в состав которых так же вошли члены семей военнослужащих.

Всего было проведено более 40 футбольных матчей.

Чемпионами новогоднего турнира стала команда управления беспилотной летательной авиации.

Серебряными призерами турнира стала команда центра связи, бронзовыми – команда центра материально-технического обеспечения.

Лучшим нападающим соревнования признан представитель беспилотной авиации младший сержант Андрей Свиридов, лучшим вратарём – член семьи военнослужащего центра материально-технического обеспечения Тимофей Десятник.

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