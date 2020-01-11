11.01.2020 (11:13)

Зенитчики на Алтае отразили атаку беспилотников условного противника при помощи «Вербы»

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, в ходе планового учения, отразили атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника при помощи переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба».

По замыслу учения, зенитчиками были обнаружены беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника, которые планировали атаковать с воздуха военные объекты. По тревоге были подняты расчеты ПВО соединения и подразделения по борьбе с беспилотниками. Против беспилотной авиации «противника» зенитчики применили ПЗРК «Верба», ракеты которой имеют возможности самонаведения. Воздушные цели были условно уничтожены на дистанциях от 2000 до 6000 метров и на высоте до 3500 метров. Кроме этого, военнослужащие отразили атаку на охраняемые объекты диверсионно-разведывательных групп условного противника, роль которых выполняли мотострелки.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и 25 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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