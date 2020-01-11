11.01.2020 (10:49)
Юнармейцы Татарстана побывали на подводных лодках в Мурманской области
В дни зимних каникул юнармейцы Кукморской гимназии №1 побывали в гостях у моряков Северного флота Мурманской области.
Военнослужащие рассказали юным патриотам о своей службе и быте, после чего юноши посетили с экскурсией атомные подводные лодки, музей Северного флота, музей морской авиации, где выставлены уникальные экспозиции, и мемориал защитникам Советского Заполярья.
На прощание моряки пожелали юнармейцам с достоинством нести свое звание и быть всегда готовыми защищать свою Родину.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.