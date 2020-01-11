11.01.2020 (10:26)

Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к подготовке к конкурсу «Уверенный прием»

Военные связисты бригады управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, приступили к подготовке к конкурсу «Уверенный прием».

Все практические действия военнослужащие будут выполнять на новейшей специальной технике: радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ и др.

В ходе выполнения конкурсных заданий связисты в полевых условиях на время отработают прокладку проводных линий связи, развернут защищенные радиосети, передадут и примут в автоматическом режиме значительные объемы информации.

Все задачи будут выполняться связистами в условиях радиопомех со стороны условного противника. В ходе подготовки связистов основное внимание будет уделено выполнению отдельных элементов по настройке радиосистем, учебных задач по развертыванию командно-штабных машин и аппаратных связи.

Лучшие связисты примут участие в армейском этапе конкурса по выучке подразделений и специалистов связи «Уверенный прием».

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