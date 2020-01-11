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11.01.2020 (10:08)

Военнослужащие ЮВО приняли участие в экскурсиях по достопримечательностям Абхазии

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии со своими семьями в ходе новогодних праздников приняли участие в экскурсиях по достопримечательностям республики.

Было посещено около 10 исторических объектов, в том числе Национальный Новоафонский историко-культурный заповедник «Анакопия».

В сопровождении гида военнослужащие побывали в Анакопийской крепости (IV-XIX вв.), музее Абхазского царства, прошли по историческому ущелью реки Псырдзха, посетили грандиозные залы Новоафонской пещеры.

Всего в мероприятиях приняли участие около 500 военнослужащих и членов их семей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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