11.01.2020 (09:30)

В Армении стартовала спартакиада «Дружбы» по военизированным видам спорта

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стартовала спартакиада «Дружбы» среди военнослужащих двух стран по более 15 военизированным видам спорта.

Соревнования среди военнослужащих соединения и Минобороны Армении на территории спорткомплекса Гюмрийского военного гарнизона начались с армейского рукопашного боя.

В состязаниях, которые продлятся в течение трех дней, принимают участие более 150 военнослужащих из Гюмри и Еревана во всех весовых категориях от 65 кг до абсолютного веса свыше 85 кг. Впервые в весовых категориях 65-75 кг принимают участие воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из старших классов школы Минобороны России в Армении.

По итогам чемпионата среди победителей в своих весовых категориях будет сформирована команда от воинских частей Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов, которая примет участие на окружных соревнованиях по армейскому рукопашному бою в третьем квартале 2020 года.

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