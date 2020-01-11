Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2020 (09:30)

В Армении стартовала спартакиада «Дружбы» по военизированным видам спорта

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, стартовала спартакиада «Дружбы» среди военнослужащих двух стран по более 15 военизированным видам спорта.

Соревнования среди военнослужащих соединения и Минобороны Армении на территории спорткомплекса Гюмрийского военного гарнизона начались с армейского рукопашного боя.

В состязаниях, которые продлятся в течение трех дней, принимают участие более 150 военнослужащих из Гюмри и Еревана во всех весовых категориях от 65 кг до абсолютного веса свыше 85 кг. Впервые в весовых категориях 65-75 кг принимают участие воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» из старших классов школы Минобороны России в Армении.

По итогам чемпионата среди победителей в своих весовых категориях будет сформирована команда от воинских частей Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов, которая примет участие на окружных соревнованиях по армейскому рукопашному бою в третьем квартале 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Экипажи кораблей Каспийской флотилии приступили к подготовке к выходу в море в новом учебном году
Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на Кубани провели тренировку по уничтожению воздушных целей
Разведчики ЮВО приступили к специальной подготовке на горном полигоне Дарьял
Подразделения оперативного реагирования ЮВО в Адыгее провели учение по блокированию и уничтожению условных диверсантов

Метки:
Спорт , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false