11.01.2020 (09:03)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершили рождественско-новогодние празднования спектаклем

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл спектакль, который завершил рождественско-новогодние празднования.

Российским военнослужащим и их семьям был представлен спектакль воспитанниками воскресной школы Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного, расположенной на территории военного городка ОГРВ ПРРМ.

Посмотреть праздничный спектакль «Архиерейская ёлка» пришли более 500 военнослужащих ОГРВ ПРРМ и членов их семей. В качестве специальных гостей на мероприятие были приглашены начальник ОГРВ ПРРМ и старший воинский начальник российского воинского контингента Миротворческих сил (РВК МС).

По окончании праздничного мероприятия всем участникам спектакля и детям, пришедшим на «Архиерейскую ёлку» вручили сладкие подарки.

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