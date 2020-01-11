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11.01.2020 (08:09)

Зенитный ракетный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО, оснащённый системой С-400 «Триумф», готовится к заступлению на боевой дежурство

В Ленинградской области расчёты новейших зенитных ракетных систем «С-400» проводят подготовку к заступлению на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов.

Проводится техническое обслуживание военной техники зенитных ракетных дивизионов дивизионов и пункта боевого управления, настройка, проверка работоспособности и функционирования узлов и агрегатов.

В конце прошлого года военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняли новую систему у представителей завода-изготовителя на полигоне «Капустин яр» в Астраханской области. После проведения проверочных боевых и экспериментальных стрельб, они совершили комбинированный марш протяжённостью более 2000 км в Ленинградскую область в пункт постоянной дислокации.

Перед получением новой техники личный состав прошёл переобучение в учебном центре подготовки специалистов зенитных ракетных войск в г. Гатчина (Ленинградская обл.), где военнослужащие изучили материальную часть, тактико-технические характеристики и возможности новой системы, сдали зачеты на допуск к её эксплуатации.

Заступление новой системы С-400 «Триумф» на боевое дежурство спланировано на середину февраля.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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