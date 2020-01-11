11.01.2020 (07:01)

Более 2,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО прошли психологическую полосу препятствий с психофизической имитацией военных действий

Более 30 психологических полос были специально созданы военными психологами, и офицерами боевой подготовки Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий, а также отдельных соединений армии на основе типовой полосы разведчика. Отличительными особенностями препятствий стали: преодоление минно-взрывного заграждения с частями имитации живой плоти, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите в условиях едкого проникающего дыма с раздражающими запахами, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненного военнослужащего в составе боевой группы с широким использованием средств имитации, а также искусственные препятствия.

Полоса создана с психофизической имитацией реальных военных действий и должна подготовить военнослужащих к боевым условиям, кризисным ситуациям на поле боя.

В ходе прохождения полосы военные психологи изучат воздействие раздражающих факторов и специально созданных эффектов – звука падающих снарядов, криков женщин и детей, имитаций крови, дымов и огня, взрывы средств имитации подрыва боеприпасов для сужения зоны комфорта при прохождении полосы препятствий.

Для обучения военнослужащих противодействовать психологическим раздражителям используется опыт применения более чем 20 включенных методик воздействия на людей.

К 2020 году появится около 23 специальных психологических полос в Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской области. До конца января 2020 года 100% личного состава боевых подразделений, воинских частей и подразделений общевойсковой армии ЗВО пройдут обучение по специальному методу психологической подготовки военнослужащих по призыву и заключивших первый контракт.

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