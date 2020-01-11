11.01.2020 (06:52)

Лётчики Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа совершенствуют профессиональные навыки в сложных условиях

Среди обязательных элементов для отработки – рулёжка, взлёт, пилотирование в облаках, заход на посадку в установленном минимуме погоды. Так, учебно-тренировочные полёты проходили при нижней границе облаков 100-150 м до поверхности, видимость составляла не более 900 м.

Во время полётов лётчики используют специальное навигационное оборудование, приборы, а также очки ночного видения ОНВ-1.

Практическим занятиям предшествовали занятия в классе предполётной подготовки и тщательная подготовка авиационной техники. Прежде чем сесть за штурвал вертолёта, лётчики ознакомились с требованиями упражнений и отработали взаимодействие экипажей на земле.

Вертолётовождение в плохих метеорологических условиях является обязательным условием при подготовке лётчиков 1-го класса и лётчиков-снайперов.

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