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11.01.2020 (06:46)

В Хабаровском крае юнармейцы из военно-спортивного клуба с. Полетное провели мастер-класс по горной подготовке

Опытные спортсмены научили юнармейцев, которые недавно присоединились к движению, готовить страховочную систему, проходить веревочные этапы и открыли маленькие хитрости скоростного преодоления скалодрома.

После прошли соревнования по пешеходной дистанции и клаймбингу.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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