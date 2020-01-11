11.01.2020 (06:46)
В Хабаровском крае юнармейцы из военно-спортивного клуба с. Полетное провели мастер-класс по горной подготовке
Опытные спортсмены научили юнармейцев, которые недавно присоединились к движению, готовить страховочную систему, проходить веревочные этапы и открыли маленькие хитрости скоростного преодоления скалодрома.
После прошли соревнования по пешеходной дистанции и клаймбингу.
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