11.01.2020 (06:33)
В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии состоялся традиционный смотр солдатской песни
Музыкальный конкурс проводится ежегодно, в рамках военно-политической работы соединения. В нынешнем году проходил в несколько этапов с отбором участников.
Для участия в финальном этапе, командованием части было отобрано 7 структурных подразделений. В исполнении военнослужащих прозвучали традиционные для российского воинства композиции: «Смуглянка», «Катюша», «Идет солдат по городу», «Гимн артиллеристов» и другие песни военных лет.
По результатам смотра-конкурса победителем стал коллектив танкового подразделения, исполнившего «Песню танкистов». В первой тройке также оказались подразделения РХБ защиты и разведки.
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