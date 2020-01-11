11.01.2020 (06:33)

В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии состоялся традиционный смотр солдатской песни

Музыкальный конкурс проводится ежегодно, в рамках военно-политической работы соединения. В нынешнем году проходил в несколько этапов с отбором участников.

Для участия в финальном этапе, командованием части было отобрано 7 структурных подразделений. В исполнении военнослужащих прозвучали традиционные для российского воинства композиции: «Смуглянка», «Катюша», «Идет солдат по городу», «Гимн артиллеристов» и другие песни военных лет.

По результатам смотра-конкурса победителем стал коллектив танкового подразделения, исполнившего «Песню танкистов». В первой тройке также оказались подразделения РХБ защиты и разведки.

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