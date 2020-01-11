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11.01.2020 (05:29)

В Комсомольске-на-Амуре прошёл зимний турнир по стрельбе из лука с участием Юнармейцев

В школе № 32 Комсомольска-на-Амуре прошёл зимний турнир по стрельбе из лука. В течение двух дней к рубежу выходили спортсмены-Юнармейцы разных возрастных категорий. В первый день борьба за медали и спортивные разряды шла в категории «классический (олимпийский) лук» между детьми до 14-ти лет, а также юношами до 18-ти лет. Во второй день соревновались спортсмены старше 21 года, а также девушки до 18-ти лет.

 При этом взрослые спортсмены стреляли из классического и блочного лука, также впервые в Комсомольске-на-Амуре прошли соревнования в классе лука «баребоу», который с недавнего времени стал спортивным классом, но принципиально отличается от классического олимпийского лука отсутствием прицела и стабилизационной системы, что делает его более сложным в стрельбе по сравнению с другими классами лука, имеющими прицел и систему стабилизаторов.

По итогам соревнований в категории до 14-ти лет бронзовым призёром стал самый младший участник Тимофей Кадыров, «серебро» получил Валерий Сахипов, а заслуженное «золото» завоевал Егор Бубнов. Среди юношей бронзовым призёром стал Александр Рихтер, «серебро» завоевал Вадим Ракута, а «золото» — Алексей Слепнев. Среди девушек «золото» завоевала перворазрядница Екатерина Карелина.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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