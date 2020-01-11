11.01.2020 (05:19)

Более 4 млрд рублей получили военнослужащие ЗВО в Воронежском гарнизоне для получения собственного жилья

«С 2014 года по 2019 год по новой форме обеспечения жильем были обеспечены 542 семьи. Жилищная субсидия для этих семей и многих других — это основной способ обеспечения военнослужащих постоянным жильём. Имеющий целый ряд преимуществ, он позволит ликвидировать очередь на постоянное жильё. За 5 лет очередь сократилась почти в 4 раза», - заявил начальник регионального департамента жилищного обеспечения Андрей Дергунов.

Справочно: Жилищная субсидия — новая форма жилищного обеспечения военнослужащих, предоставляемая для приобретения или строительства жилья. Сумма субсидии исчисляется индивидуально для каждого военнослужащего в зависимости от выслуги лет, количества членов семьи и наличия оснований, дающих право на дополнительную жилплощадь.

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