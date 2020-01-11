Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.01.2020 (05:14)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа была проведена встреча с представителями традиционных религиозных конфессий

Встречи проходили в виде бесед. За время мероприятий обсуждались вопросы нравственного воспитания молодого поколения, а также реализации религиозных нужд.

Встречи военнослужащих с представителями религиозных конфессий дали хороший эмоциональный заряд, а также способствовали укреплению боевого духа и укреплению обороноспособности соединений и войсковых частей армии ВВС и ПВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Команда КВН «Осторожно, ДВОКУ!» победила в фестивале молодежных команд КВН на кубок города Благовещенска
В Приамурье на территории артиллерийского соединения ВВО создан каток и снежный городок
Юнармейцы Якутии приняли участие в открытии новой спортивной школы
На Камчатке морские пехотинцы ТОФ обстреляли из минометов «Сани» снежные лавины

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false