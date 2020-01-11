11.01.2020 (05:14)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа была проведена встреча с представителями традиционных религиозных конфессий

Встречи проходили в виде бесед. За время мероприятий обсуждались вопросы нравственного воспитания молодого поколения, а также реализации религиозных нужд.

Встречи военнослужащих с представителями религиозных конфессий дали хороший эмоциональный заряд, а также способствовали укреплению боевого духа и укреплению обороноспособности соединений и войсковых частей армии ВВС и ПВО.

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