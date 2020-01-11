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11.01.2020 (05:04)

Команда КВН «Осторожно, ДВОКУ!» победила в фестивале молодежных команд КВН на кубок города Благовещенска

Всего в фестивале приняло участие девять команд столицы Амурской области. В фестивале участвовали команды двух лиг КВН – «Союз» и «Амур». Это было первое совместное мероприятие на выявление сильнейшей команды региона за несколько лет. В ходе выступлений курсанты показали, что армейский юмор интересен и увлекателен. Победу военной команде отдали большинство членов жюри. Победителям, помимо кубка, досталась денежная премия от мэрии.

Справочно: Команда КВН будущих офицеров под руководством майора Павла Потяева занимает лидирующие позиции в регионе и за его пределами, являясь настоящими звездами амурского КВН. Курсанты-дальневосточники успешно участвуют и в играх на кубок КВН Министра обороны Российской Федерации, который разыгрывается среди команд военных образовательных учреждений. В финале армейского КВН минувшего года, который состоялся около месяца назад, команда дальневосточных курсантов заняла второе место.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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