11.01.2020 (04:57)

В Приамурье на территории артиллерийского соединения ВВО создан каток и снежный городок

Военнослужащие создали несколько горок из снега для детей разных возрастов и снежные фигуры героев популярных мультфильмов. Кроме деда Мороза и Снегурочки в городке появились Маша и медведь, Чебурашка, розовый слон и другие персонажи. Снежные скульпторы не обошли стороной и символ наступившего года – новогоднюю мышку. Кроме снежного городка создан ледяной каток для катания на коньках.

С появлением снежного городка военнослужащие гарнизона и их семьи могут качественно организовать свой отдых и интересно провести свободное время.

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