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11.01.2020 (04:50)

Юнармейцы Якутии приняли участие в открытии новой спортивной школы

На церемонии открытия юнармейские активисты провели показательные выступления с оружием, исполнили песни, участвовали в хореографических сценках.

После открытия нового здания юнармейцы получили возможность более полно и качественно развивать свои физические способности.

Справочно: Харанская спортивная школа была основана в 1994 году и до настоящего времени располагалась на базе средней общеобразовательной школы и детско-юношеской спортивной школы с. Майя. Новое каменное двухэтажное здание на 220 учебных мест построено менее чем за год.

В здании имеются просторный спортивный зал, столовая, библиотека, медицинский кабинет, просторные учебные классы, мастерские, а для учащихся из других сел и районов республики предусмотрен интернат на 50 мест.

В настоящее время в школе обучаются около 200 мальчишек и девчонок, более половины из которых участники патриотического движения Юнармия. Школьники занимаются здесь вольной борьбой, легкой атлетикой, боксом, национальными видами спорта. Воспитанники харанской спортивной школы неоднократно становилась победителями российских и региональных конкурсов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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