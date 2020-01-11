11.01.2020 (04:24)

На Камчатке икону Главного Храма Вооруженных Сил посетило около 5 тысяч жителей

Пик посещаемости иконы жителями Елизовского гарнизона совпал с православным Рождеством, во время которого в Троицком Соборе проводились праздничные литургии.

Ранее икона побывала в главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота, в соборе Святой Живоначальной Троицы и Морской соборе в Петропавловске-Камчатском. В соборах в честь прибытия иконы Главного Храма Вооруженных Сил были проведены богослужения.

В Вилючинске и Петропавловске икону и ковчег посетили военнослужащие и члены их семей.

Далее икона продолжит путь по частям и соединениям Северного флота. В канун 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 45г.г. икона и ковчег с мощами святых прибудет в Главный Храм Вооруженных Сил.

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