11.01.2020 (04:24)
На Камчатке икону Главного Храма Вооруженных Сил посетило около 5 тысяч жителей
Пик посещаемости иконы жителями Елизовского гарнизона совпал с православным Рождеством, во время которого в Троицком Соборе проводились праздничные литургии.
Ранее икона побывала в главной базе Подводных сил Тихоокеанского флота, в соборе Святой Живоначальной Троицы и Морской соборе в Петропавловске-Камчатском. В соборах в честь прибытия иконы Главного Храма Вооруженных Сил были проведены богослужения.
В Вилючинске и Петропавловске икону и ковчег посетили военнослужащие и члены их семей.
Далее икона продолжит путь по частям и соединениям Северного флота. В канун 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 45г.г. икона и ковчег с мощами святых прибудет в Главный Храм Вооруженных Сил.
Новости по теме:
Артиллерийское подразделение морской пехоты ТОФ готово к обстрелу лавиноопасных участков на Камчатке
Метки: