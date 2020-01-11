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11.01.2020 (01:00)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» зашло в порт Рио-де-Жанейро

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов получил доклад о том, что океанографическое исследовательское судно ВМФ «Адмирал Владимирский», находящееся в кругосветной экспедиции, прибыло в порт Рио-де-Жанейро с деловым заходом, который продлится до 14 января.

В период захода в Рио-де-Жанейро экипаж судна, участники экспедиции и курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института посетят достопримечательности города, а также получат возможность отдыха после пересечения Атлантики.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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