10.01.2020 (23:58)

Российские военнослужащие завершили этап одиночной подготовки по программе обучения в Таджикистане

С военнослужащими были проведены теоретические и практические занятия с использованием учебно-материальной базы подразделений. На полигонах Ляур и Самбули состоялось более 150 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок, занятий по вождению боевых и специальных машин. На контрольных занятиях, военнослужащие отработали нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской, инженерной, физической и другим предметам боевой подготовки. Свыше 95 % занятий было проведено на полевой и приказарменной учебно-материальной базе, а также на современных учебно-тренировочных комплексах в дневное и ночное время суток.

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