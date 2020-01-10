10.01.2020 (23:56)

11 юнармейцев из Челябинска впервые совершили прыжок с парашютом

3 января юнармейцы Южноуральского городского округа совершили первые в этом году прыжки с парашютом в Челябинском областном аэроклубе ДОСААФ России на аэродроме Калачёво. 16 юнармейцев из общеобразовательных школ города Челябинск совершили прыжок с парашютом, из них 11 сделали это впервые.

Перед прыжком ребята отрабатывали базу в течении двух недель. Больше 30 часов юнармейцы изучали теорию прыжка с парашютом: знакомились с устройством, конструкцией и правилами эксплуатации парашютных систем и страхующих приборов.

Все ребята получили незабываемые впечатления, сумели преодолеть свой страх и насладились полётом.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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