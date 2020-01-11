11.01.2020 (00:44)
Десантники из Бурятии приняли участие в турнире по мини-футболу
В спортивном комплексе отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в столице Бурятии г. Улан-Удэ прошел турнир по мини-футболу между подразделениями.
Победителем в результате упорной борьбы стала команда четвертой десантно-штурмовой роты. Вторыми стали гвардейцы, представляющие команду пятой роты. На третью ступень пьедестала поднялись военнослужащие роты управления гвардейского соединения.
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