10.01.2020 (20:16)

Начальник штаба Северного флота поздравил инженеров-механиков ВМФ с профессиональным праздником

С Днём инженера-механика ВМФ России подчинённых поздравил начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин. Он пожелал дальнейших успехов в службе и отметил, что инженеры-механики Северного флота напряженно работают над поддержанием технической готовности кораблей и подводных лодок, надежно обеспечивают боевую готовность флота.

Во многом благодаря ежедневному и кропотливому труду инженеров-механиков в последние годы экипажи атомных подводных лодок Северного флота регулярно находятся на боевом патрулировании в Арктике и в других районах Мирового океана, а экипажи надводных кораблей и судов обеспечения Северного флота успешно решают задачи дальних походов и кругосветных плаваний.

Начальник штаба Северного флота высоко оценил вклад специалистов электромеханических боевых частей в обеспечение высокой технической готовности ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», которые накануне приняли участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Черном море.

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