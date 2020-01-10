10.01.2020 (19:07)

Чемпионами России по стрельбе из пневматического оружия стали армейские стрелки

В Ижевске состоялись соревнования по стрельбе из винтовки и пистолета с 10 метров, в рамках чемпионата России по стрельбе из пневматического оружия. Первыми в этих упражнениях стали армейские спортсмены Юлия Каримова и Артем Черноусов.

Победительница чемпионатов мира СISM прапорщик Юлия Каримова стала обладателем золотой награды в стрельбе из винтовки, опередив бронзового призёра чемпионата мира – 2018 Анастасию Галашину на 0,4 очка. Бронзову взяла Дарья Болдинова.

Также титул чемпиона России в упражнении стрельба из пистолета с 10 метров завоевал обладатель Кубка мира Артем Черноусов. Вторым стал Леонид Екимов, третьим – Александр Петров.

Чемпионат продлится до 14 января. В соревнованиях примут участие свыше 300 атлетов из 40 регионов России.



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