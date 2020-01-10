10.01.2020 (19:00)

Четыре армейских атлета номинированы на звание лучших спортсменов 2019 года по версии CISM

На официальном сайте Международного совета военного спорта проходит голосование на звание лучшей спортсменки и спортсмена 2019 года. В число номинантов попали спортсмены ЦСКА: капитан Инна Дериглазова, сержант Александр Лифанов, прапорщик Юлия Зыкова и рядовой спортивной роты Максим Храмцов.

Проголосовать на первом этапе за лучшую спортсменку и спортсмена года возможно на сайте CISM до 12 января.

Второй этап состоится 19-22 января в Катаре (г. Доха), где путем тайного голосования президенты спортивных комитетов CISM по видам спорта добавят к победителям интернет - голосования двух номинантов среди мужчин и двух среди женщин. Таким образом, в финальном этапе будут представлены по 3 номинанта среди мужчин и среди женщин.

Финальный этап и определение победителей премии «Лучший спортсмен CISM 2019 года» состоится на Совете директоров CISM, который пройдет в Бразилии в период с 11 по 16 марта 2020 года путем тайного голосования членов Совета директоров CISM.

Награждение победителей по итогам голосования в номинации «Лучший спортсмен CISM 2019 года» будет проводиться в ходе работы 75-ой Генеральной Ассамблеи CISM, которая состоится в период с 1 по 10 мая 2020 года в Кении.



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