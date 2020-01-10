10.01.2020 (18:23)
Универсальный мищенно-тренировочный комплекс «Адъютант» завершит госиспытания в 2020 году
Государственные испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» завершатся во втором квартале 2020 года.
В настоящее время при проведении тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями войсковой противовоздушной обороны используются мишени, в основном разработанные на основе зенитных управляемых ракет, что не позволяет достоверно имитировать все классы современных и перспективных воздушных целей.
Мишенный комплекс «Адъютант» уникален тем, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, имитирующие современные средства воздушного нападения, в том числе крылатые ракеты, самолеты и вертолеты.
Еще до принятия на снабжение этот комплекс обеспечил проведение государственных испытаний С-300В4 (стрельба по низколетящей цели), облеты ЗРК «Бук-МЗ», испытательные боевые стрельбы зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».