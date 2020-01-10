10.01.2020 (18:15)

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил инженеров-механиков с профессиональным праздником

Кроме военнослужащих командующий ЧФ поздравил с профессиональным праздником гражданский персонал и ветеранов электромеханической службы.

В связи с Днём инженера-механика ВМФ лучшие военнослужащие и гражданские специалисты электромеханической службы были отмечены в приказе командующего ЧФ. На кораблях и в пунктах базирования прошли торжественные построения экипажей и вручение памятных наград и грамот.

Справочно: Праздник, учреждённый приказом Главнокомандующего ВМФ, отмечается ежегодно 10 января с 1996 года.

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