10.01.2020 (18:15)
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил инженеров-механиков с профессиональным праздником
Кроме военнослужащих командующий ЧФ поздравил с профессиональным праздником гражданский персонал и ветеранов электромеханической службы.
В связи с Днём инженера-механика ВМФ лучшие военнослужащие и гражданские специалисты электромеханической службы были отмечены в приказе командующего ЧФ. На кораблях и в пунктах базирования прошли торжественные построения экипажей и вручение памятных наград и грамот.
Справочно: Праздник, учреждённый приказом Главнокомандующего ВМФ, отмечается ежегодно 10 января с 1996 года.
Новости по теме:
В Чёрном море проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб
Специалисты автобронетанковой службы ЧФ начали подготовку техники времён Великой Отечественной войны к участию в параде Победы 9 мая
Метки: