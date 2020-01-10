10.01.2020 (17:27)

В Сибири экипажи истребителей МиГ-31БМ перехватили условного нарушителя воздушной границы

Экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа, находящиеся на боевом дежурстве, отработали действия по пресечению нарушения воздушного пространства условным противником в Сибири.

По замыслу учения, самолет-нарушитель пересек Государственную границу. Экипажи дежурных сил по сигналу боевой тревоги поднялись в небо для перехвата «нарушителя». После обнаружения самолета, не отвечающего на запросы дежурного истребителя-перехватчика, экипажи провели идентификацию воздушного судна при помощи системы опознавания «свой-чужой». Пара истребителей МиГ-31БМ выполнила сближение с ним на минимальную дистанцию и отработала маневры, препятствующие продолжению полета. Экипажи осуществили условное наведение и сопроводили «нарушителя» на ближайший аэродром посадки.

Высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность воздушного пространства в системе противовоздушной обороны Центрального военного округа, в зоне ответственности которого находится 29 субъектов Российской Федерации на территории Поволжья, Урала и Сибири.



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