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10.01.2020 (15:53)

Воинские части ЦВО в Поволжье получили 10 единиц новой техники связи

Воинские части Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Самарской, Пензенской и Саратовской областях, получили 10 единиц новой техники связи.

На вооружение поступили передвижные цифровые радиорелейные станции Р-419Л1 на базе автомобиля высокой проходимости КамАЗ-4350, базовые комплексы аппаратных управления связью «Редут-2УС» и командно-штабные машины оперативно-тактического звена Р-419. Каждая из них способна решать задачи, которые ранее выполнялись с привлечением 2-5 машин.

Новые комплексы приспособлены к работе в ограниченные сроки, в сложных климатических и погодных условиях, способны создать не только радиорелейные или кабельные линии связи, но и беспроводную сеть цифровой связи. В функциональность входят обработка, ввод и хранение текстовой и видеоинформации, также имеется возможность отображения данных на специальной электронной карте, благодаря чему пользователь способен быстро получать необходимую информацию и оперативно принимать решения.

Новая техника позволит значительно увеличить качество связи, а также сократить время на передачу сигналов, в том числе боевого управления.

Пресс-служба Центрального военного округа
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