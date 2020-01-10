10.01.2020 (15:49)
Сотрудники Военной академии Генштаба провели рождественскую экскурсию по храмам и музеям подмосковного Талдома
Рождественскую экскурсию в подмосковный Талдом организовала первичная профсоюзная организация для сотрудников Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Около 40 экскурсантов вместе с семьями побывали в местном храме Архангела Михаила, признанного небесным покровителем академии, посетили Историко-литературный музей, ознакомились с экспозициями, посвященными знаменитым уроженцам Талдома, а также писателям и поэтам, чье творчество связано с городом и его окрестностями: Михаил Салтыков-Щедрин, Сергей Клычков, Михаил Пришвин, Сергей Есенин и др.
В ходе поездки сотрудники академии приняли участие в конных прогулках, гонках на собачьих упряжках, а также в семейных состязаниях по зимним видам спорта.
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