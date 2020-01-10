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10.01.2020 (16:00)

Воспитанники спортивно-патриотического клуба из Свердловской области посетили Донскую казачью бригаду ВДВ

25 воспитанников детско-юношеского спортивно-патриотического клуба «Гвардия Урала» из города Верхняя Пышма Свердловской области посетили отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Отечественной войны 1-й степени Донскую казачью бригаду Воздушно-десантных войск.

По сложившейся традиции, два раза в год на летних и зимних каникулах курсанты клуба приезжают в Волгоградскую область в легендарное десантное соединение на военно-патриотические сборы.

Мальчишки и девчонки, проживая в подразделениях бригады, познакомились с жизнью и бытом воинов-десантников, посетили занятия в учебных классах, приняли участие в военно-спортивных праздниках.

Офицеры бригады провели для воспитанников клуба учебные занятия по строевой и воздушно-десантной подготовке.

В спортивном зале инструктора по физподготовке ребятам показали навыки владения приемами рукопашного боя. В электронном тире «Вега» для воспитанников были проведены стрельбы из различных видов стрелкового оружия.

Дни пребывания юных маргеловцев совпали с празднованием    75-летия со дня образования отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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