10.01.2020 (14:49)
Гранатометчики ЦВО выполнили боевые стрельбы на Рощинском полигоне под Самарой
Около 500 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) провели боевые стрельбы из гранатомётов на Рощинском полигоне в Самарской области.
По замыслу практических действий, условный противник при поддержке бронетранспортеров пытался вклиниться в первый эшелон и занять выгодные позиции. Военнослужащие при помощи гранатомётов АГС-17 и РПГ-7В ввели огонь на расстояния от 150 м до 1000 м с задачей отсечь живую силу от бронетехники и сорвать наступление противника. Гранатометчики выполняли разведку целей и их классификацию по важности, а также смену огневых позиций.
Огневые задачи выполнялись одиночным и групповым способами.
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