10.01.2020 (14:41)

Российские разведчики преодолели 8-километровую психологическую полосу на учении в Таджикистане

Российские разведчики 201-й военной базы преодолели 8-километровую психологическую полосу с труднопроходимыми препятствиями на учении в Таджикистане.

На горном полигоне Ляур военнослужащие в составе групп совершенствовали навыки взаимодействия при выполнении специальных задач в сложной и быстроменяющейся обстановке. Более трех часов разведчики преодолевали горящие стены, полуразрушенные мосты, проволочные заграждения, водяные рвы, участки зараженной местности в условиях информационно-психологического воздействия со стороны условного противника.

На тактическом поле военнослужащие отработали уничтожение диверсионно-разведывательных групп и совершили марш-бросок на три километра по горной местности. При использовании специального снаряжения личный состав преодолел высохшее русло реки и спуск по отвесному склону высотой более 20 метров.

При прохождении препятствий военные психологи изучили воздействие на разведчиков раздражающих факторов, созданных специальными звуками и эффектами в виде падающих снарядов, взрывов, криков о помощи и призыве сдаться.

Как сообщил командир 201-й военной базы полковник Сергей Горячев, для подготовки подразделений к боевым условиям и кризисным ситуациям на поле боя весь личный состав соединения пройдет подготовку по специальному методу психологического воздействия на военнослужащих в экстремальных условиях. Психологическая полоса является одним из самых сложных испытаний для всех категорий военнослужащих.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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