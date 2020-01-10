10.01.2020 (14:35)

Сызранский филиал ВУНЦ ВВС возобновит подготовку вертолетчиков для палубной авиации Военно-Морского Флота

В 2020-2021 учебном году в Сызранском филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) планируется возобновить теоретическую подготовку выпускников, направляемых служить в воинские части авиации Военно-Морского Флота на типах вертолетов Ка-27ПЛ, Ка-27ПС и Ка-29. В будущем в филиале будет организовано обучение курсантов на тяжелый транспортный вертолет Ми-26 новой модификации.

Курсанты в Сызрани учатся летному делу на учебных и учебно-боевых вертолетах «Ансат-У», Ми-8 и Ми-24 всех модификаций. При этом теоретически будущие офицеры осваивают такие вертолеты, как Ми-8МТВ-5, Ми-8АМТШ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н и Ми-28НМ.

Кроме того, при подготовке молодых вертолетчиков используется опыт применения частей и подразделений армейской авиации в Сирийской Арабской Республике, на основе которого в филиале внесены изменения в квалификационные требования к выпускникам, скорректирована основная профессиональная образовательная программа, разрабатываются новые учебные пособия, изменена программа летной практики выпускного курса.

Приобретенный в Сирии боевой опыт также положен в основу проводимых летно-тактических учений.

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