10.01.2020 (13:00)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны выразил благодарность всем, кто в праздничные дни находился на боевом посту, нёс службу в составе дежурных смен и суточных нарядов, обеспечивал порядок в воинских частях.

Переходя к повестке совещания, глава военного ведомства напомнил, что 7 января Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин совершил поездку в Дамаск, где совместно с президентом Сирийской Арабской Республики посетил командный пункт российской группировки.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается. Во многом это стало возможным благодаря действиям нашей группировки войск, — заявил Сергей Шойгу. — Президент поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач по борьбе с международным терроризмом».

Ещё одним заметным событием, как отметил Министр обороны, стало вчерашнее учение Черноморского и Северного флотов в Чёрном море. За его проведением с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал Верховный Главнокомандующий.

В масштабном мероприятии было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка. В ходе учения выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».

Поставленные задачи выполнены в полном объёме, подчеркнул глава военного ведомства.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что 9 января Верховный Главнокомандующий провёл в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции «Российский Военно-Морской Флот в XXI веке», на котором он отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы.

«Руководство страны и впредь будет делать всё для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав», — сообщил Министр обороны.

Далее глава военного ведомства предложил обсудить итоги деятельности Вооружённых Сил в 2019 году, которые были подведены в декабре на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны.

«Верховный Главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период», — сказал генерал армии Сергей Шойгу, подчеркнув, что к концу 2020 года уровень оснащённости войск современным вооружением должен быть доведён до 70% и стабильно поддерживаться в дальнейшем.

Министр обороны завил, что требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооружённых Сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы.

Кроме того, необходимо отслеживать развёртывание Соединёнными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности. Поступательно перевооружать РВСН на комплексы «Авангард» и «Ярс», морские ядерные силы — на новейшие стратегические подлодки класса «Борей-А».

Также следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учёбы новые, более эффективные способы применения войск.

Помимо этого, глава военного ведомства отметил, что важно продолжить работу по повышению социальной защищённости и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих.

«Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооружённых Сил, гарантированно обеспечить сдерживание агрессии против России и наших союзников», — заявил Министр обороны.

Далее Сергей Шойгу предложил обсудить ряд основных направлений деятельности Вооруженных Сил в 2020 году.

Глава военного ведомства проинформировал, что в сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1,7 тыс. единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения, а также провести порядка 280 тыс. технических обслуживании и ремонтов, поставить в войска свыше 6 млн тонн материальных средств.

Кроме того, будет продолжено строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов.

Совместно с Русским географическим обществом и поисковыми организациями будет проведено 11 экспедиций по поиску останков погибших защитников Отечества.

Большое внимание будет уделено экологической очистке территорий, включая Арктику.

Отдельно Министр обороны остановился на развитии инновационной деятельности.

«Будем расширять спектр научных исследований в технополисе «ЭРА», а также более эффективно использовать потенциал Международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр, которые в этом году планируем провести одновременно», — сообщил Сергей Шойгу.

Помимо этого, продолжится повышение боеспособность Вооружённых Сил, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около 1,5 трлн рублей.

«Почти 68% средств пойдёт на серийные закупки новейших образцов. 19,4% бюджетных ассигнований направим на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники. Её исправность будет поддерживаться на уровне 95%», — констатировал глава военного ведомства.

Ещё один важный пласт предстоящей работы, по словам Сергея Шойгу, — создание необходимой инфраструктуры, включая жильё, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих.

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3,2 тыс. зданий и сооружений.

Пo-прежнему в числе приоритетов Минобороны России — выполнение обязательств по обеспечению военнослужащих жильём, прежде всего за счёт развития накопительной ипотечной системы и субсидий, объём которых составляет 37 млрд рублей.

Будет и дальше улучшаться качество и расширяться спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу.

«Хотел бы подчеркнуть, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жёсткий контроль за расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней», — дал указание Министр обороны.

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