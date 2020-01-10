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10.01.2020 (12:45)

В новом году Балтийский флот ждут новые масштабные задачи

В новом 2020 году Балтийский флот ждут новые масштабные задачи. Так, намечено более 10 дальних походов в районы Средиземноморья, Атлантического и Индийского океанов, участие надводных кораблей и судов в межфлотских и международных учениях.

В нынешнем году на Балтийском флоте продолжится работа по перевооружению, модернизации имеющейся техники и поступление новой. В боевой состав флота, например, должен войти очередной малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Моряки-балтийцы продолжат участие в Армейских играх, в обеспечении государственных испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России.

В настоящее время вдали от родных берегов сейчас находятся 5 кораблей и судов Балтийского флота, четверо из них – сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», плавучая мастерская «ПМ-82», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» выполняют задачи боевой службы в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» в начале декабря прошлого года покинуло Кронштадт для участия в кругосветной экспедиции ВМФ России, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

28 января, в день открытия Антарктиды, экипаж ОИС «Адмирал Владимирский» совместно с экипажем ОИС Северного флота «Янтарь» и сотрудниками российской антарктической станции «Беллинсгаузен» будет участвовать в памятных мероприятиях на ледовом континенте. Домой судно должно вернуться в июне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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