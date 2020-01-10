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10.01.2020 (12:32)

Расчеты БпЛА «Орлан-10» обеспечили точность нанесения ударов артиллерии во время учений на Кузбассе

В Кемеровской области расчеты беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального венного округа (ЦВО) при помощи БпЛА «Орлан-10» обеспечили точное нанесение артиллерийских ударов по целям во время учений на полигоне в Кузбассе.

По замыслу учения, расчетам реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» необходимо было поразить цели на дальностях от 8 до 20 км, имитирующие живую силу и технику условного противника. Для корректировки огня военнослужащие использовали БпЛА «Орлан-10», который в режиме реального времени передавал координаты цели на командный пункт и обеспечивал контроль их поражения.

Во время учений было выполнено более 20 огневых задач. В мероприятиях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.   

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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