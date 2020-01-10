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10.01.2020 (12:20)

На Камчатке морские пехотинцы ТОФ обстреляли из минометов «Сани» снежные лавины

На Камчатке расчёты минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота во взаимодействии со специалистами регионального противолавинного центра Камчатского края обстреляли лавиноопасные участки в районе подножья Вилючиского вулкана и сопки Бархатной.

Обстрел сопок и перевалов проводился на площади в 20 квадратных километров из 120-миллиметровых минометов «Сани». Огневые позиции расчетов находились на безопасном удалении. В районах работы заранее было осуществлено предварительное оповещение и выставлено оцепление.

В результате профилактических мероприятий с вершин сошло более 10 тысяч кубометров снега.

Профилактические мероприятия проводятся по заявке противолавинного центра Камчатского края для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, обеспечить безопасность жителей краевого центра и элементов энергетической системы Камчатского края.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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