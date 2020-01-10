10.01.2020 (10:42)

Артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО получил на вооружение первую партию модернизированных гаубиц «Мста-СМ1»

Артиллерийской полк Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа, дислоцированный в Брянской области, получил первую партию самоходных гаубиц «Мста-СМ1».

Личный состав подразделений завершил техническую приемку и переобучение на новый тип модернизированный машин. Командир полка провел торжественный ритуал вручения формуляров для закрепления экипажей за новыми образцами техники.

Полк приступил к завершению программы перевооружения на модернизированные боевые машины с автоматизированными системами управления огнем. До середины 2020 года 100% вооружения и военной техники будут иметь автоматизированные системы наведения и управления огнем по системе ГЛОНАСС. Также планируется дооборудовать специализированными маячками геолокации и автомобили высокой проходимости для подвоза боеприпасов.

Справочно:

152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ1» предназначены для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

Основу огневой мощи «Мста-СМ1», являющейся предшественницей гаубицы «Коалиция-СВ», составляет орудие 2А65 калибра 152-мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем. Таких показателей удалось добиться благодаря модернизированной конструкции механизмов заряжания.

Основной особенностью применения новых самоходных установок станет возможность управления огнем артиллерии в автоматическом режиме как с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице.

Для стрельбы из «Мсты» могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.

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