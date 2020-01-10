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10.01.2020 (10:36)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии приступили к подготовке к выходу в море в новом учебном году

В Астраханской области и Республике Дагестан на территории пунктов базирования корабельных соединений Каспийской флотилии (КФл) экипажи кораблей, катеров и судов обеспечения приступили к сдаче элементов курсовой задачи К-1 – ряда заданий по жизнедеятельности и функционированию корабля в самостоятельном одиночном плавании в открытом море.

В ходе подготовки будут проведены различные учения по приготовлению корабля к бою, ведению борьбы за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на стоянке в пункте базирования.

Кроме того, запланирована отработка задач ежедневной организации службы, быта и отдыха экипажа, нормативов по обслуживанию вооружения и механизмов корабля, а также подготовке корабля к пополнению боезапаса в море и в пунктах базирования.

На учениях по борьбе за живучесть личный состав аварийных партий отработает действия при поступлении забортной воды или пожаре на специальных учебно-тренировочных комплексах.

К выполнению элементов курсовой задачи привлечены экипажи более 30 кораблей и судов обеспечения КФл, в том числе ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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