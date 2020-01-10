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10.01.2020 (10:33)

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на Кубани провели тренировку по уничтожению воздушных целей

Расчеты зенитного ракетного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, провели тренировку по уничтожению воздушных целей условного противника.

Расчеты зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 «Триумф» отработали действия по получению сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом условного противника, обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушную цель. Также были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению воздушных целей.

В ходе тренировки с проведением электронных пусков была оценена слаженность работы расчетов и дежурных сил, отработаны нормативы боевой и специальной подготовки, выполнены маневры по смене позиций и ухода от ответного удара условного противника.

По итогам тренировки действия расчетов были оценены на оценку «отлично».

В тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и 30 единиц военной техники.

ЗРС С-400 способен поражать баллистические и аэродинамические цели, предназначен для охраны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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