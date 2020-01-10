10.01.2020 (10:30)

Разведчики ЮВО приступили к специальной подготовке на горном полигоне Дарьял

Разведчики подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе, приступили к интенсивной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Опытные инструкторы в рамках специального курса будут обучать военнослужащих практическим действиям в горной местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов.

Всем разведчикам за время обучения предстоит научиться тактико-специальным приемам ведения общевойскового боя, бесшумной ликвидации противника, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи, а также с использованием альпинистской системы, ледорубов, жумаров, карабинов и веревок преодолевать скалистые участки местности различной крутизны и сложности.

Раз в неделю разведчики будут осуществлять трехсуточные выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 м над уровнем моря, на которых будут отрабатываться действия в сторожевом охранении, патрулировании, с использованием средств современной цифровой связи и навигации, а также комплексов разведки и связи «Стрелец».

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