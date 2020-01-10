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10.01.2020 (10:28)

Подразделения оперативного реагирования ЮВО в Адыгее провели учение по блокированию и уничтожению условных диверсантов

В артиллерийском соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Республике Адыгея, были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования.

По замыслу учения, диверсанты условного противника проникли на территорию военного городка и предприняли попытку захвата парка боевых машин.

При поддержке двух бронеавтомобилей «Тигр», экипажи которых создали аэрозольную завесу для перегруппировки военнослужащих, личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки «противника» в захваченных ангарах и боксах.

Также в ходе учения отрабатывался порядок оказания первой медицинской помощи условно пострадавшим военнослужащим.

Во внезапной проверке в общей сложности были задействованы около 100 военнослужащих ЮВО и порядка 10 единиц боевой и специальной техники.

Внезапные проверки в соединении проходят на системной основе и позволяют оценить степень подготовленности военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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