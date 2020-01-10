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10.01.2020 (10:25)

В Краснодарском крае зенитчики и военные полицейские ЮВО отразили нападение условного НВФ на КПП воинской части

В Краснодарском крае личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими зенитного ракетного соединения отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на контрольно-пропускной пункт (КПП) воинской части.

По замыслу плановой тренировки дежурного подразделения, группа НВФ предприняла попытку проникновения на территорию военного городка с целью завладения оружием и техникой.

Дежурная смена по КПП не допустила прорыва условного противника и подняла по тревоге подразделение оперативного реагирования на кризисные ситуации соединения.

Далее военнослужащие в составе оперативных групп заблокировали район операции и уничтожили «боевиков». После чего были отработаны действия по эвакуации условно раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи. 

Для подготовки личного состава к действиям в условиях шумовых и стрессовых ситуаций на тренировке было использовано около 2,5 тыс. имитационных средств – холостые боеприпасы к стрелковому оружию, дымовые и тротиловые шашки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военная полиция
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