10.01.2020 (10:19)

В Армении началась подготовка снайперов ЮВО к отборочному этапу конкурса АрМИ-2020 «Снайперский рубеж»

На российской военной базе в Армении началась подготовка военнослужащих снайперского подразделения к участию в отборочном этапе конкурса Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Снайперский рубеж».

Опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп на полигоне Камхуд выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

Особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих снайперов из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений соединения.

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