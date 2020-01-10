10.01.2020 (07:51)

Учебно-материальная база полигона Бурдуны мотострелкового соединения ВВО в Бурятии подготовлена к проведению боевой подготовки в 2020 году

Материально-техническая и учебная база, полигона Бурдуны мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, модернизирована и подготовлена для дальнейшего проведения занятий в 2020 году.

В рамках занятий по боевой подготовке соединений и частей общевойскового объединения, в наступившем году, спланировано проведение ряда важнейших тактических и специальных учений подразделений общевойскового звена, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны и специалистов других войск.

В связи с интенсивностью и масштабностью спланированных мероприятий на полигоне Бурдуны осуществлена модернизация учебно-материальной базы. Выставлены новые мишенные комплексы, в том числе для отработки выполнения учебных, подготовительных стрельб боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров и танков Т-72Б3.

Подготовлено 100 % вооружения и военной техники учебно-боевой группы различного типа. Выполнены задачи по инженерному оборудованию районов проведения занятий со специалистами, а также учебно-тактического поля, для проведения батальонных и комплексных учений различного уровня.

Помимо этого, были сооружены уникальные учебные площадки для специалистов различного рода войск и служб, а также элементы полосы препятствий для проведения конкурса «Суворовский натиск». Достижением стало появление, как основного элемента полигона, автономного полевого лагеря с новейшими коммуникативными системами обеспечения подачи тепла и электроэнергии, а также унифицированного комплекса бытового и материально-технического обеспечения военнослужащих.

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